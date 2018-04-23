До протестів у Єревані приєдналися студенти місцевих вузів

Протести в Єревані проти прем'єра Сержа Саргсяна тривають 11-й день.

Сьогодні поновилися протести у столиці Вірменії Єревані проти прем'єр-міністра Сержа Саргсяна, до акцій опозиції приєдналися студенти.

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Про це повідомляє місцеве видання newsarmenia. Повідомляється, що з ранку у вузах Єревана оголошено страйк, студенти йдуть вулицями міста мирною ходою. За словами ініціаторів акції, страйк носить виключно мирний характер.

Хода супроводжуюється гаслами про зміну влади. Також повідомляється, що прихильники опозиції вийшли на проспект Баграмяна і вулицю Орбелі, частина активістів знаходиться в районі Ачапняк, ще одна група - на перехресті вулиць Корюн і Терян.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз закликав владу Вірменії звільнити затриманих на акціях протестів. Зокрема, у ЄС нагадали, що право на свободу зібрань мирним шляхом і згідно з законом є загальним і основним правом кожного.