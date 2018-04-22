Протести у Вірменії: ночами учасники щоденних акцій не будуть залишатися на вулицях (фотогалерея)

Після провалу переговорів між новопризначеним прем'єром і колишнім президентом Сержом Саргсяном і лідером опозиції Ніколом Пашиняном учасників акцій протесту по всій країні закликали не припиняти їх та проводити "тотальні" страйки.

Соратники лідера вірменської опозиції Нікола Пашиняна зачитали звернення до учасників акцій протесту. Тим часом влада країни проводить масові затримання.

Як повідомляє news.am, вимога опозиції - відступ Сержа Саргсяна. Парламент призначив його прем'єром Вірменії після двох президентських термінів.

Пашинян закликав починати акції протесту в Єревані щодня о 8:15, уникати зіткнень із поліцією і провокацій, при необхідності міняти місце проведення акції. Противників Саргсяна з областей закликали або приїжджати і приєднуватися до акцій протесту в Єревані, або проводити акції у рідних містах. Всіх, хто підтримує опозицію, закликали до тотальних страйків.

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Лідер опозиції, депутат із партії "Громадський договір" Нікол Пашинян раніше був затриманий за організацію мітингів і отримав травму кисті. Він закликав протестувальників продовжувати боротьбу і самостійно організовуватися. Він підкреслив, що вночі слід не залишатися на вулиці.

Як повідомляв УНІАН, у Вірменії з 13 квітня тривають акції протесту проти призначення колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єром країни. Після провалу переговорів між Саргсяном і лідером опозиції Николом Пашиняном вірменська поліція застосувала силу і спецзасоби і почала масові затримання учасників акцій протесту. Є постраждалі. ЄС закликав Вірменію негайно звільнити затриманих учасників протестів.