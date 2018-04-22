ЄС закликав Вірменію негайно звільнити затриманих учасників протестів

Крім того, в ЄС підкреслили важливість того, щоб усі зацікавлені сторони демонстрували стриманість і діяли відповідально.

У зв’язку з протестами у Єревані ЄС закликав Вірменію до негайного звільнення усіх затриманих учасників акцій протесту.

Про це йдеться у заяві речниці Європейської служби зовнішньої дії Майї Косьянчич, пише Європейська правда.

У ЄС нагадали, що право здійснювати свободу зібрань мирним шляхом та відповідно до закону є загальним і основним правом кожного.

"Європейський Союз сподівається, що влада Вірменії повністю поважатиме це право та застосовуватиме закон справедливо та пропорційно, відповідно до міжнародних зобов'язань Вірменії, зокрема, відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. Всі ті, хто був затриманий під час здійснення свого основного права на збори відповідно до закону, повинні бути негайно звільнені" - наголошується у заяві.

Крім того, в ЄС підкреслили важливість того, щоб усі зацікавлені сторони демонстрували стриманість і діяли відповідально.

"Необхідний комплексний діалог, до якого закликав президент Арман Саркісян, спрямований на негайне та мирне врегулювання нинішньої ситуації. Тому розчаровує і хвилює те, що сьогоднішня коротка зустріч прем'єр-міністра Сержа Саргсяна та депутата Нікола Пашиняна не запобігла подальшій ескалації" - йдеться у заяві.

Читайте такожУ Єревані зростає кількість затриманих учасників акцій протестів (фото)

Акції протесту проти Саргсяна в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щоденно затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Прем'єр-міністр Серж Саргсян у суботу закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.

Під час протестів у неділю поліція застосувала спецзасоби для розгону мітинг арів. Затримано вже більше 200 людей. Серед затриманих і троє опозиційних депутатів, в тому числі лідер протестів Нікол Пашинян.