КНДР та Південна Корея почали демонтувати пропагандистські гучномовці на кордоні (фото)

Ворогуючі держави протягом десятиліть вели на спільному кордоні своєрідну «психологічну війну».

Північна та Південна Корея почали демонтувати гучномовці, що десятиліттями транслювали пропаганду на добре укріпленому кордоні між країнами.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на міністерство оборони Південної Кореї. Зазначається, що згоди щодо демонтажу гучномовців було досягнуто на історичній зустрічі між лідерами країн минулого тижня.

Дане рішення стало першим практичним кроком на шляху до примирення між країнами.

Зазначається, що протягом останніх десятиліть, за винятком декількох перерв, обидві сторони за допомогою потужних гучномовців транслювали у прикордонній зоні пропаганду, ведучи психологічну війну. Південна Корея транслювала новини, пісні популярних корейських виконавців та критику режиму КНДР. Північна Корея, в свою чергу, критикувала уряд у Сеулі та вихваляла свою соціалістичну систему.

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 квітня, лідери двох Корей провели історичну зустріч у прикордонній селі Пханмунджом (на території Південної Кореї). Після переговорів лідери двох країн анонсували підписання наприкінці 2018 року мирного договору, який покладе край війні між двома країнами, що формально триває з 1953 року.

Зокрема, глави держав підписали Декларацію Панмунджома за мир, процвітання і об'єднання на Корейському півострові.