ЗМІ: російським морякам заборонили підніматися на борт "Містраля"

Про це повідомляє видання Ouest-France з посиланням на свої джерела, передає Lenta.ru.

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За інформацією ЗМІ, це рішення булоприйнято владою Франції, однак у міністерстві оборони країни офіційно заявляють, що їм нічого про це не відомо. Крім того, ніяких спеціальних заходів, які б дозволяли простежити за виконанням заборони, немає.

З 30 червня у французькому місті Сен-Назер знаходяться 550 російських моряків: 400 проходять навчання на кораблі "Владивосток", 150 - складають екіпаж навчального корабля "Смольний", на якому моряки прибули до Франції. У вересні "Владивосток" зробив 2 навчальних виходу в море. Кожен з них тривав близько 10 днів.

Нагадаємо, Франція призупинила поставку "Містралів" Росії у зв'язку з тим, що вона анексувала Крим і забезпечує бойовиків на Донбасі.