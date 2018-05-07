У прем'єра Чехії заявили, що в країні не вироблявся і не зберігався «Новачок»

Речовини групи "Новачок" синтезувалися в країні для цілей хімічного захисту у мікроскопічно малій кількості.

Прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш обговорив з головами спецслужб питання, пов'язані з наявністю на території Чехії нервово-паралітичної речовини типу «Новачок». У прес-релізі за підсумками зустрічі повідомляється, що в Чехії не вироблялась, не синтезувалась і не зберігалась речовина даного типу.

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Як повідомляє «Радио Прага», обговорення пройшло в контексті останньої заяви президента країни Мілоша Земана, який повідомив, що «спецслужби надали по "Новачку" дані, що відрізняються одне від одного». З посиланням на військову розвідку, Земан заявив, що в Чехії «в невеликій кількості вироблялась та тестувалась нервово-паралітична речовина A230», яку президент назвав «Новачком». На думку прем'єра, президент невірно інтерпретував термін «тестувати».

У коментарі на дану заяву Міноборони повідомило, що речовини групи "Новачок" синтезувалися в країні для цілей хімічного захисту лише у мікроскопічно малій кількості і не могли вийти за межі лабораторії.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство дійшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки та поліцейського. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Тереза Мей запевнила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу в Сполученому Королівстві. Ряд країн, включаючи Україну, вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля і його дочки. У відповідь РФ прийняла аналогічні заходи і вислали таку ж кількість дипломатів з цих країн. Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великобританії про застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.