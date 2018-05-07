В Оксфорді сталась стрілянина між поліцією та невідомим, є постраждалий (відео)
У британському Оксфорді поліція вступила у стрілянину з озброєним стрільцем, одну людину було поранено.
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Як повідомляє BBC, посилаючись на поліцію долини Темзи, про стрілянину в одному з районів міста правоохоронцям повідомили свідки. Після обміну пострілами поліцейські вступили зі злочинцем в переговори.
За інформацією медиків, одна людина в ході інциденту дістала легке поранення.
Ambulance crew bringing through a stretcher now at Oxford shooting scene pic.twitter.com/uGKpME3NLW— Fred Dimbleby (@freddimbleby) 7 травня 2018 р.
Повідомляється, що над місцем події було помічено гелікоптер, а на землі до місця перестрілки стягнулися щонайменше 10 поліцейських автомобілів. Місцевість оточила поліція.
Нагадаємо, в березні минулого року кілька людей постраждали в результаті стрілянини в будівлі парламенту Великобританії в Лондоні.