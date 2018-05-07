В Оксфорді сталась стрілянина між поліцією та невідомим, є постраждалий (відео)

21:25, 07 травня 2018
Світ
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REUTERS

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Як повідомляє BBC, посилаючись на поліцію долини Темзи, про стрілянину в одному з районів міста правоохоронцям повідомили свідки. Після обміну пострілами поліцейські вступили зі злочинцем в переговори.

За інформацією медиків, одна людина в ході інциденту дістала легке поранення.

Повідомляється, що над місцем події було помічено гелікоптер, а на землі до місця перестрілки стягнулися щонайменше 10 поліцейських автомобілів. Місцевість оточила поліція.

Нагадаємо, в березні минулого року кілька людей постраждали в результаті стрілянини в будівлі парламенту Великобританії в Лондоні.

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Теги: #стрілянина#Великобританія