В Оксфорді сталась стрілянина між поліцією та невідомим, є постраждалий (відео)

У британському Оксфорді поліція вступила у стрілянину з озброєним стрільцем, одну людину було поранено.

Як повідомляє BBC, посилаючись на поліцію долини Темзи, про стрілянину в одному з районів міста правоохоронцям повідомили свідки. Після обміну пострілами поліцейські вступили зі злочинцем в переговори.

За інформацією медиків, одна людина в ході інциденту дістала легке поранення.

Ambulance crew bringing through a stretcher now at Oxford shooting scene pic.twitter.com/uGKpME3NLW