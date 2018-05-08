"Хезболла" святкує перемогу на перших за 9 років виборах у Лівані

За попередніми результатами вчорашнього голосування, вона здобула 67 із 128 місць у парламенті.

На парламентських виборах в Лівані, що відбулися в неділю, 6 травня, перемагає шиїтська партія «Хезболла», яка в США та деяких інших країнах вважається терористичною організацією.

Як повідомляє Deutsche Welle, за попередніми результатами голосування, на які посилаються місцеві політики та ЗМІ, вона здобула 67 із 128 місць у парламенті.

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Партія «Рух Майбутнього» прем'єр-міністра Саада Харірі, який раніше мав більшість мандатів, також пройшов у парламент, ставши при цьому найбільшою політичною силою серед ліванських мусульман-сунітів.

Оскільки прем'єр-міністром у Лівані за традиційною системою поділу влади має бути суніт, то Харірі має великі шанси знову очолити уряд.

Явка на виборах, в яких мали право взяти участь 3,6 млн громадян, склала 49,2 відсотка.

Як повідомляв УНІАН, вчорашні парламентські вибори в Лівані були першими за останні 9 років. До цього чинний парламент тричі самостійно продовжував свій термін роботи. Вибори проводилися за новою пропорційною системою, згідно з якою депутатські мандати розподіляються між списками кандидатів пропорційно кількості голосів, відданих за відповідні списки.