У Лівані вперше за дев'ять років обирають парламент

Вибори в Лівані проводяться за новою пропорційною системою, яка покликана оживити зашкарублі політичні структури. Політичні еліти в країні не змінювалися з часів закінчення громадянської війни 1975-1990 років.

У Лівані в неділю, 6 травня, проходять парламентські вибори - перші за останні дев'ять років. Їх проводять за новою пропорційною системою, ухваленою після тривалих суперечок і пошуків компромісів.

Про це пише DW.

Згідно з цією системою депутатські мандати розподіляються між списками кандидатів пропорційно голосам, поданим за відповідні списки.

У Лівані сподіваються, що це дозволить вдихнути нове життя в зашкарублі політичні структури, де еліти не змінювалися з часів закінчення громадянської війни 1975-1990 років.

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Великі надії на нинішні вибори покладають незалежні сили, що прагнуть пройти до парламенту. Хороші шанси мають кандидати ісламського руху "Хезболлах", що США і низка інших країн вважають терористичною організацією. Представники "Хезболлах" вперше пройшли в ліванський парламент у 1990-х роках. Більшість місць в ліванському законодавчому органі нині належить "Руху майбутнього" на чолі з прем'єр-міністром Саадом Харірі.

Ліван вважається дуже нестабільною державою через проживання на її території представників численних народностей і релігійних громад, вплив іноземних держав і наявність величезного числа біженців.

Вищі державні посади в країні розподіляються за релігійної приналежності: президент повинен бути християнином-маронитом, прем'єр-міністр - сунітом, а голова парламенту - шиїтом. 128 парламентських мандатів розподіляються строго за аналогічним принципом.