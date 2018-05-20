The New York Times назвав імена осіб, які можуть бути причетними до перемоги Трампа на виборах

Стало відомо про зустрічі сина Трампа з арабським емісаром і ізраїльським фахівцем з маніпуляцій у соціальних медіа.

За три місяці до виборів президента США в 2016 році невелика група людей зібралася в Трамп-Тауер, щоб зустрітися з Дональдом Трампом-молодшим, старшим сином президента США. Серед них були ізраїльський фахівець у сфері соціальних медіа, емісар арабських принців і інвестор-республіканець "з суперечливим минулим".

Як повідомляє The New York Times, зустріч була скликана в першу чергу для надання допомоги команді Трампа.

Ерік Прінс, приватний охоронець і колишній глава «Блэкуотера», організував зустріч, яка відбулася 3 серпня 2016 року, повідомляє видання. Емісар Джордж Надер розповів Дональду Трампу-молодшому, що принци, які очолювали Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, були готові допомогти Трампу перемогти на виборах президента США. Фахівець з соціальних медіа, Джоел Замель, вже тоді підготував стратегію маніпулювання соціальними мережами, яка коштувала мільйони долларів. Компанія, в якій працювали кілька колишніх співробітників розвідки Ізраїлю, спеціалізувалася на зборі інформації та формуванні думки через соціальні мережі.

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Видання зазначає, що достовірно не відомо, чи були прийняті ці пропозиції. Однак, за словами джерела, обізнаного в темі зустрічі, Дональд Трамп-молодший відповів схвально, після чого Надер почав співпрацювати з наближеними до Трампа особами. А після перемоги Трампа на виборах Надер заплатив Замелю велику суму грошей. За даними джерела, мова йшла про 2 мільйони доларів США. Є суперечливі відомості про призначення платежу, але видання зазначає, що пов'язана з Замелем компанія надавала Надеру докладний звіт про значення кампанії в соціальних мережах для перемоги Трампа.

Ці зустрічі є першою ознакою того, що не тільки Росія могла сприяти перемозі Трампа на виборах. Всі ці зв'язки є предметом дослідження спецпрокурора Роберта Мюллера, який спочатку займався справою про втручання Росії у президентські вибори.

Повідомляється, що Надер співпрацює з розслідуванням. Слідчі також допитали численних свідків у Вашингтоні, Нью-Йорку, Атланті, Тель-Авіві та інших місцях про те, яка іноземна допомога могла бути надана, і чи погоджена вона з Росією.