Польська письменниця з українським корінням отримала Букерівську премію

Токарчук і перекладачка її роману "Польоти" поділять між собою 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2018 року стала польська письменниця і поетеса Ольга Токарчук. Премію присудили за роман "Польоти" (Flights), переклад - Дженніфер Крофт.

Як передає 112.ua, церемонія вручення відбулася в лондонському Музеї Вікторії і Альберта. Розмір грошової винагороди складає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Цю суму автор і перекладач книги поділять між собою.

Читайте такожГоловним героєм серіалу «Володар перснів» стане молодий Арагорн

Токарчук народилася в польському Сулехув в сім'ї вихідців з України. Навчалася у Варшавському університеті. Є співорганізатором Фестивалю оповідань. З 2008 року веде заняття з творчого письма в Опольському університеті.

Список фіналістів Man Booker International Prize був оголошений у квітні. Крім Токарчук, в нього увійшли француженка Віржіні Депан з романом "Вернон Субутекс 1" (Vernon Subutex 1), іспанець Антоніо Муньос Моліна з твором "Як згасаюча тінь" (Like a Fading Shadow), письменник з Іраку Ахмед Саадави з романом "Франкенштейн у Багдаді" (Frankenstein in Baghdad), письменниця з Південної Кореї Хан Ган з книгою "Біла книга" (The White Book) і угорець Ласло Краснахоркаі з романом "Світ триває" (The World Goes On).

Міжнародна Букерівська премія – премія в області літератури, заснована у 2004 році. До 2015 року вручалася один раз у два роки авторам, чиї книги написані англійською або перекладені на англійську мову, за сукупності літературних заслуг. З 2016 року премію стали присуджувати щорічно за роман чи збірку оповідань, перекладені на англійську мову і опубліковані у Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, цього року Шведська академія скасувала вручення Нобелівської премії по літературі.