НАТО планує створити 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі на випадок нападу з боку Росії – ЗМІ

Остаточне рішення про створення таких підрозділів має бути ухвалене у грудні.

НАТО планує створити 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі на додаток до наявних на випадок нападу з боку Росії.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це йдеться у статті німецького видання Welt am Sonntag (WamS), опублікованій сьогодні, 2 червня.

Представники 23-х держав ЄС підписали декларацію про наміри брати участь у "постійній структурній співпраці з питань безпеки та оборони". Остаточне рішення має бути ухвалене у грудні.

Читайте такожПольща готова заплатити до $2 мільярдів за створення військової бази США на своїй території

Планується, що сили швидкого реагування матимуть кілька сотень бойових літаків та кораблів, пише видання з посиланням на дипломатів у НАТО. Нові підрозділи мають зміцнити наявні сили швидкого реагування, у складі яких 20 тисяч солдатів. Очікується, що члени НАТО на саміті в липні ухвалять відповідне рішення.

Джерело WamS повідомило, що Німеччина у таких силах відіграватиме провідну роль.

Нагадується, що Німеччина, Велика Британія, Сполучені Штати і Канада нині очолюють міжнародні групи швидкого реагування, розміщені в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. У НАТО розраховують, що ці підрозділи готові стримати і, в разі необхідності, негайно відповісти на будь-яку агресію спільно з національними збройними силами цих держав. Чотири батальйони, сформовані з представників 15 різних держав НАТО, налічують загалом близько 4,5 тисяч військових. Їхнє розміщення стало прямою відповіддю на агресивні дії Росії проти України.

У 2017 році країни НАТО в середньому збільшили видатки на оборону, порівняно з попереднім роком, на 2,25%.

Як раніше повідомляли ЗМІ, американські військові провели попередні обговорення щодо розгортання потужної системи протиракетної оборони в Німеччині для посилення європейської оборони.