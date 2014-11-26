Москвичі запалили димові шашки перед входом до Держдуми, вимагаючи звільнити Савченко (фото, відео)

У Москві група з 12 російських активістів провела акцію на підтримку української льотчиці Надії Савченко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, перед парадним входом до Державної думи росіяни вимагали від російської влади негайно звільнити Савченко.

«Надія Савченко є військовополоненою неоголошеної війни з Україною. Ми вимагаємо визнати втручання Російської Федерації у справи суверенної держави Україна. Ми вимагаємо визнати втручання Російської Федерації на території самопроголошеної «Луганської народної республіки». Ми вимагаємо визнати Надію Савченко військовополоненою і надати їй всі права військовополоненої або негайно звільнити її з ув’язнення», - викрикувала вимоги пікетників одна з активісток.

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Решта учасників акції хором скандували: «Свободу Надії Савченко!».

Крім того, активісти також запалили дві димові шашки жовтого і блакитного кольору, символізуючи тим самим Державний Прапор України, що майорить на вітру.

В одного з учасників акції був плакат з написом: «Не допустимо Катинь в XXI столітті».

Акція не була санкціонована російською владою, проте активістів не затримали.

Також близько 10 чоловік подали сьогодні заяви в Генпрокуратуру РФ.

Зокрема, в документі відзначається, що Савченко була затримана на території Слов’яносербського району Луганської області, тобто на території України. При цьому наголошується, що дія Кримінального кодексу РФ розповсюджується лише на територію Росії.

«Очевидно, що Слов’яносербський район Луганської області жодним чином не може бути віднесений до території РФ. Причетність і вина Савченко Н.В. у скоєнні будь-яких злочинів на території України перебуває суто в компетенції слідчих органів України», - говориться в документі.

У своїй заяві активісти також відзначають, що громадянка України з 17 червня 2014 року перебувала в полоні у проросійських бойовиків. А пізніше з'явилася інформація про її затримання на території Росії з поясненням спецслужб РФ, що Савченко нібито сама перетнула кордон «під виглядом біженки». Хоча, сама українка стверджує, що її вивезли з України до Росії, надівши мішок на голову.

«Обвинувачення в незаконному порушенні кордону РФ, пред'явлене пізніше, не підтверджується доказами; навпаки, є докази перебування Савченко Н.В. в полоні у ополченців ЛНР з 17.06.2014», - наголошується в заяві.

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Таким чином, російські активісти вважають, що затримання і пред'явлені обвинувачення громадянці України Савченко «суперечать принципу територіальності» і вимагають від Генпрокуратури РФ «невідкладно» провести перевірку законності її затримання і пред'явлення обвинувачень на території Росії.

Довідка УНІАН. Льотчиця Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії. Там льотчицю обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом, а також у незаконному припиненні кордону. З середини липня вона перебувала під арештом у СІЗО у Воронежі.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Під час відкриття сесії ВР на табло в сесійному залі буде продемонстрована депутатська присяга, яка буде підписана Савченко.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.