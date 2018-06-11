Названо ізраїльські міста, які будуть конкурувати за проведення «Євробачення»

Раніше в ізраїльському уряді наполягали на тому, аби місцем проведення конкурсу був Єрусалим.

Ізраїльський уряд не буде втручатися у процес визначення місця проведення пісенного конкурсу "Євробачення", на тлі побоювань, що міністри нашкодять заходу, наполягаючи на його проведенні в Єрусалимі.

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Як повідомляє The Times of Israel, в уряді вирішили залишити всі переговори з питань організації конкурсу ізраїльському громадського мовнику Kan. За право приймати «Євробачення» змагаються чотири міста: Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа та Ейлат.

Раніше політики наполягали на тому, що місцем проведення конкурсу має бути столиця, незважаючи на те, що в такому разі деякі країни або артисти можуть відмовитися від участі в "Євробаченні" у зв'язку з його політизацією.

Міжнародне співтовариство не визнає Єрусалим столицею Ізраїлю. Статус міста маэ бути визначено через угоду між Ізраїлем та Палестиною.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму, що викликало вкрай різку реакцію з боку палестинців і мусульманського світу. Визнання США Єрусалиму єдиною столицею Ізраїлю також засудила ООН. Посольство США таки перенесли 14 травня. Урочистий захід призвів до масових протестів палестинців, в результаті чого біля кордону сектору Газа сталися кровопролитні зіткнення.

Нагадаємо, Ізраїль буде приймати «Євробачення-2019» після перемоги своєї конкурсантки Нетти Барзілай в Португалії.

Спочатку повідомлення про те, що пісенний конкурс відбудеться саме в Єрусалимі, опублікував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Проте проведення заходу саме там не є обов'язковою умовою.

Раніше організатори «Євробачення» попросили гостей пісенного конкурсу наступного року не поспішати з покупкою квитків на захід. Причиною виявився неоднозначний статус Єрусалима, в якому заплановано проведення концертів.