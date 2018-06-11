В аеропорту Франкфурта через тягач загорівся пасажирський літак, є постраждалі (відео)

Тягач наземних служб мав відтягнути порожній літак Airbus A340 альянсу Star Alliance до виходу на посадку.

У міжнародному аеропорту Франкфурта сталася пожежа – загорівся аеродромний тягач, вогонь з якого перекинувся на літак.

Про це повідомляє Європравда з посиланням на Bild.

Інцидент стався зранку у понеділок. Як повідомляється, стовп чорного диму можна було помітити в районі аеропорту близько 8 ранку.

Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE — JACDEC (@JacdecNew) June 11, 2018

За даними речника авіакомпанії Lufthansa, тягач мав відтягнути порожній літак Airbus A340 альянсу Star Alliance до виходу на посадку.

Чому саме загорівся тягач, достеменно невідомо. Збитки від інциденту поки не повідомляються. У Lufthansa, яка входить до Star Alliance, кажуть, що масштаб пошкоджень мають оцінити спеціалісти.

Нагадаємо, 18 квітня у літака Boeing 737 авіакомпанії Southwest Airlines на висоті 10 тис. м розірвався лівий двигун. Загинула одна з пасажирок - її практично засмоктало в розбитий осколком двигуна ілюмінатор.