В аеропорту Франкфурта через тягач загорівся пасажирський літак, є постраждалі (відео)

15:41, 11 червня 2018
Світ
1412 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Європравда з посиланням на Bild.

Інцидент стався зранку у понеділок. Як повідомляється, стовп чорного диму можна було помітити в районі аеропорту близько 8 ранку.

За даними речника авіакомпанії Lufthansa, тягач мав відтягнути порожній літак Airbus A340 альянсу Star Alliance до виходу на посадку.

Чому саме загорівся тягач, достеменно невідомо. Збитки від інциденту поки не повідомляються. У Lufthansa, яка входить до Star Alliance, кажуть, що масштаб пошкоджень мають оцінити спеціалісти.

Нагадаємо, 18 квітня у літака Boeing 737 авіакомпанії Southwest Airlines на висоті 10 тис. м розірвався лівий двигун. Загинула одна з пасажирок - її практично засмоктало в розбитий осколком двигуна ілюмінатор.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #літак#Lufthansa#Франкфурт