У Сингапурі перед зустріччю Трампа і Кім Чен Ина "засвітилися" їхні "двійники" (відео)

У Сингапурі журналісти помітили пародистів, які зіграли роль лідерів двох країн.

У Сингапурі, де очікують на історичну зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина, вже помітили двійників політиків, які сьогодні позували перед камерами журналістів.

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Відповідне відео оприлюднило видання DW.com на своїй сторінці у Twitter.

As the world awaits the historic #TrumpKimSummit, the meeting of these two is already a success... pic.twitter.com/8S1L5nPV8P — dwnews (@dwnews) 11 червня 2018 р.

Як повыдомляв УНІАН, у заяві на сайті Білого дому зазначається, що лідери держав зустрінуться о 9:00 12 червня у Сингапурі. Після протокольного привітання, Трамп та Кім Чен Ин проведуть закриті переговори, на яких будуть присутні лише перекладачі. Далі буде розширена двостороння зустріч та робочий ланч.

Делегація США на розширеній двосторонній зустрічі буде включати у себе держсекретаря Майка Помпео, голову апарату Білого дому Джона Келлі, а також радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона. У робочому ланчі також візьмуть участь прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, посол США на Філіппінах, колишній посол США в Південній Кореї Кім Санг, а також старший директор Ради нацбезпеки США по країнах Азії Метт Поттингер. За підсумками самміту, Дональд Трамп візьме участь у прес-конференції для журналістів.