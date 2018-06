У Сингапурі перед зустріччю Трампа і Кім Чен Ина "засвітилися" їхні "двійники" (відео)

У Сингапурі, де очікують на історичну зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина, вже помітили двійників політиків, які сьогодні позували перед камерами журналістів.

Відповідне відео оприлюднило видання DW.com на своїй сторінці у Twitter.

As the world awaits the historic #TrumpKimSummit, the meeting of these two is already a success... pic.twitter.com/8S1L5nPV8P