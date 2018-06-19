Маск повідомив співробітникам Tesla про "руйнівний саботаж" в компанії - CNBC

Кілька працівників з різних підрозділів компанії підтвердили отримання електронного листа від Ілона Маска з повідомленням про саботаж.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск в понеділок вранці надіслав електронного листа всім співробітникам про пожежу на фабриці, передбачаючи можливий саботаж.

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За інформацією CNBC Маск також відправив електронного листа всім співробітникам пізно ввечері в неділю, заявивши про виявлення саботажника в рядах компанії.

За словами Маска, цей чоловік здійснив «досить великий і руйнівний саботаж» шляхом зміни коду операційної системи і передачі даних стороннім особам.

Кілька працівників з різних підрозділів компанії підтвердили отримання електронного листа від Маска.

В даний час нарощуються обсяги виробництва Tesla Model 3, а минулого тижня компанія оголосила про широку реструктуризацію, скоротивши, щонайменше, 9 відсотків штату. Видання зазначає, що департамент, який активно бере участь у виробництві нової моделі авто, скорочення не торкнеться.

Tesla відмовила журналістам в коментарях електронною поштою.