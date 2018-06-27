На тлі інформації про можливу зустріч Трампа і Путіна помічник держсекретаря назвав Кремль "реваншистським"

Поліпшення відносин з Росією можливе, тільки якщо вона припинить свою "агресивну" поведінку.

Високопоставлений американський дипломат звинуватив Росію і Китай у прагненні розколоти Захід і назвав Кремль «реваншистським».

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Помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл також заявив про рішучість США створити «довготривалі бастіони, що захищають від зазіхань Китаю і Росії», передає Голос Америки.

Коментарі дипломата прозвучали напередодні оголошеного візиту в Москву радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона і на тлі зростаючих очікувань можливого саміту за участю президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна в середині липня.

«Як Росія, так і Китай хочуть розколоти Захід. Росія хоче роздробити його, а Китай хоче зайняти його місце, – заявив Мітчелл. – Особливу агресивність вони виявляють у Центральній та Східній Європі».

Він заявив, що найпершим пріоритетом Вашингтона в регіоні є «стримування російської агресії».

«В останні роки реваншистський Кремль намагався силою перекроїти кордони, залякував і нападав на сусідів, організовував кампанії проти Заходу в кіберпросторі і нарощував військову присутність біля своїх західних кордонів», – зазначив помічник держсекретаря.

«Ми прагнемо до кращих відносин з Росією. Але це можливо тільки якщо Росія припинить свою агресивну поведінку. Ми не підемо на компроміс з нашими принципами і не поставимо під загрозу своїх союзників», – додав він.

Посилаючись на держсекретаря Майка Помпео, Мітчелл сказав, що «роки м'якої політики, які зробили можливою російську агресію, закінчилися».

«Ми будемо і далі підвищувати витрати російської агресії, поки президент Путін не обере інший шлях, – підкреслив він. – Ми і надалі будемо вимагати, щоб російський уряд виконував свої міжнародні зобов'язання і дозволяв своїм громадянам користуватися фундаментальними свободами, не побоюючись відплати».

Мітчелл зазначив, що паралельно США створюють засоби самооборони, як він висловився, «прифронтових держав», які піддаються найбільш безпосередній військовій загрозі з боку Росії, а саме України і Грузії.

«На східному рубежі, від Балтійського до Чорного моря і до самого центру басейну Дунаю, ми працюємо над створенням більш ефективних довгострокових бастіонів, що захищають від зазіхань Китаю та Росії, які прагнуть послабити безпеку наших союзників і підірвати їхні зв'язки з демократичним Заходом», – сказав дипломат.

Говорячи про відносини США з європейськими союзниками, Мітчелл заявив, що Вашингтон повинен «працювати з ними конструктивно, інакше їх можна втратити». За його словами, метою США є «збереження Заходу». «Ми не зможемо зробити це без Європи, яка разом з США становить Захід і є центром вільного світу», – сказав помічник держсекретаря.