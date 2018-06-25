Проукраїнський яструб США, який закликав завдати болю Путіну, поїде в Росію

Російського президента, вірогідно, чекає особиста зустріч з тим, хто закликав прийняти Україну в НАТО і озброїти її.

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон вирушить в Росію наступного тижня. І не виключено, що там його чекає зустріч з тим, кого він так часто критикував – Володимиром Путіним. У Кремлі сказали, що поки не можуть підтвердити чи спростувати таку зустріч. Але прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пообіцяв попередити про таку зустріч. У Білому домі ж зауважили, що Болтон спочатку поїде в Лондон і Париж, перш ніж вирушити в Москву. Про це пише Washington Post.

За словами прес-секретаря Ради національної безпеки США, метою візиту в столицю Росії буде обговорення можливої зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним. І це всі деталі, які розкрили у Вашингтоні на даний момент.

Перш ніж приєднатися до нинішньої команди у Білому домі, Болтон часто критикував Росію у своїх публічних заявах. У своїй статті на сторінках The Telegraph він називав російське втручання у американські президентські вибори «справжнім актом війни, який Вашингтон не потерпить».

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Він також часто робив жорсткі коментарі про самого Путіна, неодноразово вказуючи на те, як російський президент бреше про глобальні події. У відповідь на те, що Росія сховала на своїй території колишнього агента АНБ Едварда Сноудена в 2013 році, Болтон сказав, що «нам потрібно зробити щось, що завдасть Путіну болю».

Однак, президент Дональд Трамп впродовж місяців закликає до тіснішої співпраці з Кремлем в супереч позиції своїх радників, які вважають, що варто триматися подалі від Росії через її вторгнення в Україну і Сирію, а також через постійні підозри того, що виборча команда нинішнього американського президента могла змовитися з Росією в 2016 році.

Болтон заробив репутацію жорсткого зовнішньополітичного «яструба». Але після повернення в Білий дім він утримувався від коментарів щодо нинішніх міжнародних проблем. Цього місяця він був у складі делегації США на зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином в Сінгапурі попри те, що скептично ставиться до обіцянок Пхеньяна щодо ядерного роззброєння.

Нагадаємо, що Болтон неодноразово критикував Росію за вторгнення в Україну. З 2014 року він звинувачував адміністрацію Барака Обами в надто слабкій реакції, закликав прийняти Україну в НАТО і озброїти її. Крім того, він закликав відновити активний розвиток системи ПРО США в Європі, проти чого неодноразово виступав Кремль.