Китай схиляє ЄС до союзу проти США – Reuters

Пекін пропонує Європі торговельні переваги в обмін на спільний політичний тиск на Америку.

Китай тисне на Євросоюз, схиляючи його виступити з сильною спільною заявою проти торговельної політики президента США Дональда Трампа під час саміту в другій половині цього місяця. Однак, європейці поки чинять опір, пише Reuters з посиланням на джерела серед європейських чиновників.

Під час зустрічей в Брюсселі, Берліні і Пекіні високопоставлені чиновники Китаю, зокрема віце-прем’єр-міністр Державної ради КНР Лю Хе і міністр закордонних справ Ван Ї, пропонували створити альянс між двома економічними силами. За це китайська сторона пропонує ширше відкрити перед європейцями свій ринок на знак доброї волі.

Ще однією пропозицією Євросоюзу з боку Пекіну було розпочати спільні дії проти США у Світовій організації торгівлі. Але ЄС відмовився вступати в союз з Китаєм проти США. Про це виданню сказали п’ять європейських чиновників і дипломатів.

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Замість цього для саміту «ЄС-Китай», який пройде в Пекіні 16-17 липня, готується помірковане спільне комюніке, в якому підтверджується прихильність обох сторін до багатосторонньої торговельної системи. Також в документі вказано, що буде створена робоча група для модернізації СОТ.

Віце-прем’єр Лю Хе в приватній розмові також сказав, що на саміті Китай вперше готовий оголосити, які саме сектори він може відкрити перед європейськими інвесторами. Європейсько-китайську зустріч збирається відвідати навіть лідер КНР Си Цзиньпін. Китайські державні ЗМІ вже почали поширювати повідомлення про те, що Євросоюз нібито вже став на бік Китаю, ставлячи Брюссель в дещо незручне становище. Попередні два саміти в 2016 і 2017 роках закінчилися без жодних заяв через розбіжності у поглядах Пекіна і Європи на торгівлю і ситуацію в Південно-Китайському морі.

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«Китай хоче, щоб Євросоюз став на бік Пекіна проти Вашингтону. Ми не будемо цього робити і ми вже сказали про це китайській стороні», - сказав неназваний європейський дипломат.