Політичний істеблішмент США «перебуває в полоні стереотипів і під страшним внутрішнім русофобським тиском», вважає прес-секретар Путіна.

Американський сенатор Джон Кеннеді, який заявив, що співпрацювати з Росією все одно, що «мати справу з мафією», зустрічався з керівництвом РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Звичайно, важко зрозуміти такі слова. Я не знаю, в якому контексті вони були сказані. Сенатор справді був тут і мав можливість подивитися на нашу країну, поспілкуватися з керівництвом», - сказав Пєсков.

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«Ми не носимо рожевих окулярів і прекрасно усвідомлюємо те, наскільки американський політичний істеблішмент перебуває в полоні стереотипів і під страшним внутрішнім русофобським тиском», - додав він.

За інформацією Associated Press, сенатор Кеннеді, який нещодавно побував у Росії, заявив, що співпрацювати з російською владою все одно, що «мати справу з мафією». «У Росії немає політичної філософії. Це все одно, що сказати, що таке політична філософія мафії», - зазначив Кеннеді і додав, що довіряти президенту РФ Володимиру Путіну не можна, а «найкраще, що можна зробити - спробувати стримувати його». За словами сенатора, США можуть вдатися до «драконівських заходів» щодо Росії, якщо в подальшому буде виявлено «російське втручання» на виборах до Конгресу.

Сенатор Кеннеді представляє Луїзіану. Група американських конгресменів і сенаторів прибула до Росії 30 червня. Президенти США і РФ Дональд Трамп і Путін 16 липня проведуть зустріч у Гельсінкі.