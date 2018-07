Freedom House докладно пояснила Трампу, чому з "російського диктатора" Путіна друга не вийде

З президентом РФ Володимиром Путіним не варто дружити. На цьому наголошує "Freedom House", американська неурядова дослідницька та правозахисна організація.

Як передає Голос Америки, організація підготоувала статтю-перелік причин, чому "з Путіна не вийде друга".

Організація звертає увагу, що Кремль звинувачують в організації вбивств за кордоном, Москва тримає в ув'язненні політичних опонентів, вдерлася в Грузію та Україну, підтримує диктаторів у низці країн та націоналістичні партії у Європі.

"Путін відправив російських спецпризначенців до Криму у лютому 2014-го року, після того, як протестувальники скинули корумпованого українського президента Віктора Януковича, контрольованого Кремлем. Захопивши контроль над регіоном силою, окупаційна влада сфальшувала референдум, щоб провести його формальну анексію Росією, яку не визнала міжнародна спільнота", - звертає увагу організація.

