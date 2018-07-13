Freedom House докладно пояснила Трампу, чому з "російського диктатора" Путіна друга не вийде

Організація звертає увагу, що Кремль звинувачують в організації вбивств за кордоном, Москва тримає в ув'язненні політичних опонентів, вдерлася в Грузію та Україну, підтримує диктаторів у низці країн та націоналістичні партії у Європі.

З президентом РФ Володимиром Путіним не варто дружити. На цьому наголошує "Freedom House", американська неурядова дослідницька та правозахисна організація.

Як передає Голос Америки, організація підготоувала статтю-перелік причин, чому "з Путіна не вийде друга".

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Організація звертає увагу, що Кремль звинувачують в організації вбивств за кордоном, Москва тримає в ув'язненні політичних опонентів, вдерлася в Грузію та Україну, підтримує диктаторів у низці країн та націоналістичні партії у Європі.

"Путін відправив російських спецпризначенців до Криму у лютому 2014-го року, після того, як протестувальники скинули корумпованого українського президента Віктора Януковича, контрольованого Кремлем. Захопивши контроль над регіоном силою, окупаційна влада сфальшувала референдум, щоб провести його формальну анексію Росією, яку не визнала міжнародна спільнота", - звертає увагу організація.

Here is a small sampling of reasons why Russia's Vladimir Putin is not friendship material. https://t.co/9XC6Cq45KD — Freedom House (@freedomhouse) 12 липня 2018 р.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що не може описати президента Росії ні як ворога, ні як друга, але сподівається, що лідери двох країн зможуть стати друзьями "колись". Ці слова пролунали напередодні початку саміту лідерів Росії та США, який відбудеться 16-го липня у Гельсінкі. До того президент США заявив, що Путін є "нормальним".