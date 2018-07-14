Чергова "пустушка": у МЗС РФ відреагували на звинувачення 12 росіян у втручанні в американські вибори

У МЗС РФ вважають, що цими звинуваченнями в США намагаються "зіпсувати атмосферу перед російсько-американським самітом".

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало звинувачення у втручанні у вибори президента США 2016 року, висунуті проти 12 співробітників російської розвідки.

У заяві, опублікованій на сайті відомства, йдеться, що дані звинувачення - це "спроба реанімувати стару "качку" про уявне втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року". І саме для цього спецпрокурор Мюллер, "призначений розслідувати те, чого не було", висунув звинувачення 12 особам.

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У російському МЗС стверджують, що твердження про причетність зазначених осіб до кібератак "нічим не підкріплена".

"Очевидно, що мета цього викиду – зіпсувати атмосферу перед російсько-американським самітом. Тепер впливові політичні сили США, противники нормалізації відносин між нашими країнами, які вже два роки промишляють відвертим наклепом, поспішають вичавити максимум з чергової «пустушки», про яку швидко забудуть", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в США 12 співробітникам російської розвідки висунули звинувачення у скоєнні хакерських атак на ресурси Демократичної партії під час проведення президентської виборчої кампанії в 2016 році.