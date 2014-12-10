У Туреччині активісти пікетували посольство Росії, протестуючи проти окупації Криму

У Туреччині активісти пікетували посольство Росії, протестуючи проти окупаційної політики в Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства Туреччини в Україні.

Як зазначається в повідомленні, «у Всесвітній день захисту прав людини сотні представників кримськотатарської діаспори Туреччини, а також представники української громади, які спеціально прибули з багатьох регіонів, провели перед будівлями посольства РФ в Анкарі та Генерального консульства РФ в Стамбулі мітинги протесту проти політики окупаційної адміністрації в Криму».

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Представники Генерального центру товариств культури та взаємодопомоги кримських татар, а також його стамбульської філії у ході мітингів оприлюднили заяви, в яких засудили російську окупацію Криму та систематичні порушення прав людини на тимчасово анексованій території, наголосили на своїй підтримці територіальної цілісності України, висловили вимогу на адресу російської сторони припинити репресії проти етнічних кримських татар та інших громадян України.