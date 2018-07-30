Японія згортає комплекси ППО через зниження ракетної загрози Північної Кореї

При цьому Міноборони Японії буде готове у будь-який момент знову розгорнути комплекси.

Японія вирішила згорнути комплекси ППО Patriot PAC-3 на південному заході країни на тлі стабілізації ситуації на Корейському півострові і зниження ракетної загрози з боку КНДР.

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Як повідомляє Reuters, установки в префектурах Коті, Сімане, Хіросіма і Ехіме були розгорнуті в серпні минулого року через загрозу північнокорейського лідера вдарити по американському Гуаму. Після червневого саміту лідерів Північної Кореї і США в Сінгапурі, загроза протистояння знизилася.

На початку липня Японія знизила рівень готовності до відбиття пусків ракет КНДР. Тепер уряд країни згортає витратні ППО на південному заході країни.

При цьому Міноборони Японії буде готове у будь-який момент знову розгорнути комплекси. Також Patriot PAC-3 залишаться розгорнутими на території Токіо.