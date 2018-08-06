Rzeczpospolita: Росія боїться втратити вплив на Кавказі

На десяту річницю війни проти Грузії російська армія влаштувала маневри в сепаратистській Абхазії в той час, як поблизу Тбілісі тривають навчання НАТО.

На території військової бази Вазіані у четвер почалися двотижневі військові навчання під назвою «Noble Partner 2018», в яких беруть участь 10 країн НАТО, серед яких і Польща.

Своїх солдатів прислали також Україна, Азербайджан і навіть Вірменія, яка лишається одним з найближчих військових союзників Росії. США прислали в Грузію понад тисячу військових на бронетранспортерах Bradley, а також танки Abrams, гелікоптери Blackhawk i Apache.

«Ви стоїте зараз на землі, 20% якої абсолютно незаконно окупує наш сусід – Росія», - сказав на відкритті навчань президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, пише Rzeczpospolita.

Грузинський лідер нагадав про так звану «п’ятиденну» війну з Росією. У вівторок країна буде відзначати 10 річницю тих подій, під час яких сепаратисти в Абхазії і Південній Осетії оголосили про «незалежність», яку крім Росії визнали хіба що Венесуела, Нікарагуа, Науру і Сирія. Російські солдати накреслили і контролюють «кордони» цих так званих «республік». Через це Тбілісі вже 10 років не веде жодних дипломатичних відносин з Кремлем, звинувачуючи його у окупації грузинської території.

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На початку серпня американський «Національний демократичний інститут» опублікував результати опитування, які свідчать, що 75% мешканців Грузії підтримують вступ їхньої країни в НАТО. Про перспективу членства в альянсі грузини мріють вже більше десятиліття. В квітні 2008 року під час саміту НАТО в Бухаресті було оголошено, що це лише питання часу, а Тбілісі (як і Київ) повинен отримати план дій для отримання членства. Однак, через кілька місяців після цього російські танки підійшли до грузинської столиці.

З того часу всі саміти НАТО для Грузії завершуються лише розмитими заявами.

«Під час останнього саміту в Брюсселі Грузія вперше за 10 років не отримала зовсім нічого. Впродовж попередніх років ухвалювалися рішення про відкриття тренувальних центрів і надання значної підтримки грузинській армії. А цього року зовсім нічого. В НАТО є такі країни, які не хочуть, щоб Грузія вступила в альянс. Йдеться перед усім про Німеччину і інші країни, які не хочуть ще більше загострювати конфлікт з Росією», - сказав Rzeczpospolita грузинський політолог і публіцист Дімітрі Аваліані.

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«Навчання потрібні, але цього мало. Ситуація буде лишатися напруженою і нічого не можна виключати, поки Грузія не отримає чіткої гарантії безпеки», - додав він.

Нервову реакцію в Москві викликає навіть тимчасова присутність військ США на Кавказі. Адже вона з імперських часів вважає регіон своєю «територією впливу». Російський МЗС засудив навчання Noble Partner 2018 і їхнє проведення в Грузії, назвавши їх спробою «натиснути» на Абхазію, Південну Осетію і Росію. Хоча в цей же час у сепаратистській Абхазії, де Москва розмістила свою військову базу, проходять російські маневри, в яких беруть участь 2,5 тисяч солдатів і 600 одиниць бойової техніки.

«Російська 58-ма армія (вона брала участь у війні проти Грузії в 2008 році – ред.) має багатий досвід, а якщо буде потрібно, реакція російського президента буде блискавичною», - сказав Rzeczpospolita голова російського «Центру військово-політичних досліджень» при престижному Московському інституті міжнародних відносин Олексій Подбєрьозкін.

«Впродовж 300 років Грузія була частиною Росії, те ж стосується України. Ніколи ці країни не були незалежні», - докинув він.