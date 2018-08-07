Кондоліза Райс про російсько-грузинську війну 2008 року: США нічого не могли вдіяти

Лавров просив екс-держсекретаря залишити між ними розмову про те, що Росія домагається відставки Саакашвілі, але Райс сповістила про це міжнародну спільноту.

Екс-держсекретар США Кондоліза Райс дала оцінку діям США під час російсько-грузинської війни 2008 року. Тоді вона вела переговори з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і спілкувалася з грузинським лідером Міхеілом Саакашвілі.

"Я пам’ятаю липень 2008-го, коли я була з візитом у Грузії. Ми казали тоді президенту Саакашвілі: росіяни будуть намагатися вторгнутися у вашу країну, не відповідайте на це, не робіть цього, бо ніхто не зможе захистити вас за жодних обставин", - розповіла вона для Громадського.

"На жаль, була перестрілка між миротворцями, і так, росіяни знайшли виправдання своїм діям. Грузини мали б лишитися в казармах. Я не звинувачую грузинів за те, що сталося. Але Сполучені Штати нічого не могли вдіяти, щоб уникнути цього всього", - зазначила Райс.

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"Однак, коли все вже сталося, США діяли настільки швидко, наскільки могли, зокрема й надаючи мільярд доларівфінансової допомоги Грузії", - нагадала вона.

"Тоді я також отримала дзвінок від Сергія Лаврова, який сказав: «Я назву умови припинення війни: грузини мають повернутися в казарми». Я сказала: «Гаразд». Друга умова: «Грузини мають підписати договір про невикористання сили». Я сказала: «І тут зрозуміло». І тоді він сказав: «І Міша Саакашвілі має піти. Але це тільки між нами». Я сказала: «Сергію, Держсекретар США і Міністр закордонних справ Росії не можуть мати розмов про скинення демократично обраного лідера країни. Тому сьогодні по обіді мій посол в ООН має оприлюднити цю інформацію Раді Безпеки ООН, що їхніми умовами завершення війни є прибрання з посади Саакашвілі». Він сказав: «Ти не можеш цього зробити». Я сказала: «О ні, я можу. І я подзвоню кожному, кому можу – британцями, французам, полякам, чехам і всім скажу правду, і я так і зробила", - розповіла екс-держсекретар.

"Я не знаю, як це спрацювало, але я задоволена тим, що вчинила саме так. З іншого боку французькі дипломати таки поїхали туди і домоглися угоди. Та, на жаль, відповідно до цього, зона відчуження була визначена такою, що займала 50 кілометрів грузинської землі поза межами Південної Осетії. Ми мали скасувати це. Тому я надзвичайно критично реагую на зауваження про те, що Сполучені Штати могли зупинити вторгнення в Грузію", - резюмувала Райс.

Як повідомляв УНІАН, у ЄС заявили, що військова присутність Росії в Абхазії та Південній Осетії порушує міжнародне право.