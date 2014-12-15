У Бельгії проходить загальнонаціональний страйк транспортників

По всій країні буде припинено рух поїздів на 24 години. Крім того, зупинена робота громадського транспорту - автобусів, трамваїв і метро. Також мітингувальники блокували міжнародні автобусні лінії і закликали водіїв вантажівок не виїжджати на траси, повідомляє Бі-бі-сі.

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До вечора закрито рух у міжнародних аеропортах Брюсселя і Шарлеруа. Бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines очікує до 5 млн євро втрат у зв'язку зі страйком.

Причиною відмовитранспортників від роботи послужила політика уряду Бельгії на чолі з прем'єр-міністром Шарлем Мішелем, який має намір підвищити ціни на товари і послуги, скоротити кількість соціальних пільг і підвищити пенсійний вік з 65 до 67 років.