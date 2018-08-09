Financial Times: У Путіна проблеми з росіянами, які не хочуть ставити патріотизм вище гаманця

Громадські настрої у Росії починають змінюватися.

Минуло менше п’яти місяців після того, як росіяни «переобрали» Володимира Путіна на посаду президента. Він отримав більшу кількість голосів, ніж будь-який президент з часів падіння СРСР. Але якщо тоді високий результат вказував на те, що виборці підтримують політику Путіна, то зараз, здається, вони змінили свою думку.

Про це пише Financial Times, додаючи, що низка останніх опитувань вказують на те, що росіяни втомилися ненавидіти Захід, не згодні з курсом країни і готові протестувати. Якщо такі настрої зміцняться, Путін почне нервувати.

Читайте такожПоліція в Москві затримала учасників одиночних пікетів проти пенсійної реформи

Це означало б необхідність відмовитися від всього, на що опирається його четвертий президентський термін: перевага патріотизму над особистими економічними інтересами, виховання ментальності «фортеці у облозі» для відмови від західних цінностей, пригноблення всіх, хто наважуються кинути виклик курсу президента.

Опитування, проведене «Левада Центром» у середині липня, показало, що росіяни ставляться до США частіше позитивно, ніж негативно. І це вперше з грудня 2013 року і часів, які передували вторгненню Росію в Україну, через яке відносини Москви із Заходом стали дуже напруженими.

Зміна сталася раптово: частка тих, хто позитивно ставиться до Америки, зросла з 21% в травні до 43% у липні. Росіяни також хочуть примирення з Європою. Кількість тих, хто відчуває негативні емоції до ЄС скоротилася з 55% до 38% за останні два місяці.

Чемпіонат світу з футболу зіграв свою роль. Мільйони росіяни потоваришували з вболівальниками з інших країн світу, що стало несподіваним поворотом після пропагандистських війн за останні 4 роки. Москва допускала діалог із Заходом впродовж останніх місяців. Але їй не вдасться покращити відносини, зважаючи на тривогу західного суспільства через російський військовий авантюризм в Україні і Сирії, спроби Кремля підірвати західні демократії і скандальні атаки, такі як отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Колишній чиновник Кремля, відповідаючи на питання, коли можуть покращитися відносини Росії зі США, сказав, що на це знадобиться «століття».

Читайте такожРосіяни бачать менше користі в анексії Криму та добрішають до України - опитування

Але низка сигналів вказують на те, що російська громадянська думка змінюється і Кремлю потрібно реагувати вже зараз. Вперше з лютого 2014 року, коли Москва анексувала український Крим, менше 50% респондентів сказали, що погоджуються з курсом своєї країни. Крім того, 41% росіян допускають можливість протестів через економічні проблеми, а 28% сказали, що будуть брати участь. Хоча ще в березні ці показники складали всього 17% і 8% відповідно.

Очевидним тригером стало рішення уряду підняти пенсійний вік, через яке тисячі росіян вийшли на вулиці минулого місяця. Але для Кремля більш тривожним є те, що протестні настрої в країні тепер виходять за межі питання про пенсії. Кількість тих, хто готовий протестувати через політичні проблеми, збільшилася в чотири рази за останні три місяці, піднявшись до 23%. Російські соціологи вже давно допускали, що масштабні політичні протести, яких в Росії не було з 2012 року, можуть спалахнути, якщо країна вийде з рецесії, а економічні проблеми більше не будуть відволікати середній клас від довгострокових політичних прагнень. Такий момент, вірогідно, вже настав.

Згідно з даними «Левада Центру», рейтинг особистої підтримки Путіна впав до найнижчого рівня з 2013 року. Зараз його підтримують лише 32% населення. Якщо ця тенденція продовжиться, росіяни можуть вирішити, що замість «Путіна 4.0» їм було б краще взагалі без нього.