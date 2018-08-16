Аеропорт Будапешта закрили на 3 години через перегрів контейнера з Росії (фото)

Літак прилетів зі Стамбула, а в контейнері містився іридій, який угорська компанія Izotop Intezet Kft замовила з російського міста Дімітровград.

Термінал 2B міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста в Будапешті був закритий з 19.30 до 22.30 за місцевим часом через перегрів контейнера з ізотопами.

За словами представника відомства з надзвичайних ситуацій Мартона Хайду, припинення роботи терміналу було необхідно для вивчення наслідків того, що сталося, передає РБК.

Через три години фахівці з'ясували, що ніякої загрози для пасажирів контейнер не ніс.

В результаті НП був призупинений виліт восьми рейсів, повідомляє агентство Reuters. При цьому офіційного повідомлення, на якому саме літаку контейнер доставили в угорську столицю, не надходило.

Читайте такожІз найбільшого аеропорту Німеччини поліція частково евакуювала людей

При цьому угорське агентство MTI повідомило, що літак прилетів зі Стамбула, а в контейнері містився іридій, який угорська компанія Izotop Intezet Kft замовила з російського міста Дімітровград. Її представник Габор Касаш повідомив, що в перегріві контейнера під час транспортування немає нічого незвичайного, а самі ізотопи необхідні для проведення досліджень.

Reuters зазначає, що незадовго до закриття терміналу в Будапешт дійсно прибув літак Turkish Airlines зі Стамбула.

Іридій - важкий метал, який видобувається в декількох країнах світу, в тому числі і в Росії. Він може використовуватися в енергетиці, в автомобілебудуванні. Існують і радіоактивні ізотопи іридію, отримані штучним шляхом.