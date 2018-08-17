Трамп заявив, що вже повернув Америці велич

Перед виборами Трамп обіцяв "зробити Америку знову великою" - зараз він стверджує, що вже зробив це, а далі буде тільки краще.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив Америку великою і тим самим виконав свою передвиборчу обіцянку.

У своєму Twitter глава Білого дому влаштував полеміку з губернатором штату Нью-Йорк Ендрю Куомо щодо величі США. «Я вже повернув Америці велич. Досить подивитися на ринкові показники, рівень зайнятості, становище в армії. А далі все буде тільки краще», - похвалився Трамп, передає РБК.

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Куомо, який представляє Демократичну партію, з твердженнями Трампа не погодився. В ході виступу в середу він заявив, що не треба повертати США велич, тому що в минулому вони не були такими вже великими.

За це губернатора піддали критиці його опоненти, котрі вважають, що після таких слів Куомо слід вибачитися перед американцями. Однак Куомо від свого висловлювання відмовлятися не став, але пояснив, що справжня велич Америки настане, коли у всіх громадян будуть рівні права. «Те, що називають колишньою величчю, не наш вибір. Ми не хочемо повертатися до дискримінації, сегрегації, сексизму, ізоляціонізму, расизму і ку-клукс-клану», - написав політик у своєму Twitter.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишня соратниця Трампа розкрила секрет провокаційною написи на куртці Меланії.