Мерилін Менсон відновив гастролі після втрати свідомості на сцені

Американський рок-музикант Мерилін Менсон, який втратив свідомість на сцені і звернувся за медичною допомогою два дні тому, відновив гастролі і дав концерт у Денвері.

Про це свідчить відео, опубліковане музикантом в Twitter. У своїй публікації Менсон висловив Денверу подяку за прийом.

20 серпня повідомлялося, що Мерилін Менсон втратив свідомість прямо під час виступу в Х'юстоні. Співакові стало погано під час виконання хіта Sweet Dreams - кавер-версії композиції групи Eurythmics. Музикант буквально звалився на сцену, коли майже доспівав пісню.

Після цього Менсон спробував піднятися і продовжити виступ, однак потім був змушений піти зі сцени, хоча встиг виконати лише п'ять пісень

Як повідомляється, в Х'юстоні Мерилін Менсон виступав у рамках спільного туру з Робом Зомбі. Піднявшись на сцену, Роб заявив, що його "дорогий друг містер Менсон погано себе почуває". За деякими даними, у Мериліна Менсона стався тепловий удар через сильну спеку.

Після зрива концерту музикант у своєму Twitter висловив Хьюстону подяку за розуміння.

Thanks Houston for being understanding. I ended up in doctor's s care, but I gave it my best and you guys were amazing.