У США звинуватили 19 іноземців в незаконному голосуванні на президентських виборах

Слідство вважає, що обвинувачені підробили документи або надали неправдиві дані для незаконного отримання громадянства.

Прокуратура Сполучених Штатів звинуватила 19 іноземців в тому, що вони незаконно проголосували на президентських виборах 2016 року. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на прес-службу американського мін'юсту.

Читайте такожPolitico: Загроза імпічменту Трампа ще ніколи не була такою реальною

Наголошується, що обвинувачення прокурор виніс східного округу Північної Кароліни Роберт Дж. Хігдон.

Слідство вважає, що обвинувачені підробили документи або надали неправдиві дані для незаконного отримання громадянства.

За даними мін'юсту, 12 обвинувачених є вихідцями з країн Латинської Америки, троє з Європи, троє з Азії і один з Африки. Серед обвинувачених є громадяни Мексики, Гаїті, Італії, Німеччини, Японії і Панами.