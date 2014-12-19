Експерти: Революцію в Росії ініціюють олігархи

Незалежні експерти вкрай скептично оцінюють висловлювання президента про профіцит бюджету і зростання виробництва.

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Дмитро Травін, професор Європейського університету в Санкт-Петербурзі, вважає, що криза в економіці почалася ще задовго до подій в Криму і введення санкцій.

Головною причиною кризи, на його думку, є принципово поганий стан російської економіки: "Вже за підсумками минулого року економіка практично зупинилася, почалася стагнація. І це при дуже високих цінах на нафту. Але цього року ситуація значно погіршилася. Ми переходимо від стагнації до рецесії - до прямого падіння виробництва", повідомляє DW.

Падіння цін на нафту - другий по важливості чинник, що вплинув на економічну ситуацію, вважає Травін. Він не бачить в цьому падінні змови країн-експортерів нафти і вважає, що, швидше за все, воно відбувається з об'єктивних причин. Санкції також внесли свій внесок в падіння економіки, але, як вважає політолог, лише в третю чергу.

При цьому положення росіян погіршили не стільки санкції, скільки "антисанкції" - заходи з обмеження імпорту продуктів харчування із США і країн ЄС, введені в серпні 2014 року зробили росіян, на думку Травіна, заручниками російського політичного курсу. Незважаючи на це, більшість населення продовжує підтримувати політику Кремля. "І в цьому сенсі ми не є заручниками того, що відбувається, а безпосередніми винуватцями, - упевнений експерт. - Російські громадяни самі спровокували свої власні проблеми тією підтримкою, яку вони надають влади".

Позицію Травіна поділяє і соціолог Віктор Воронков - президент петербурзького Центру незалежних соціологічних досліджень: "Наше суспільство в цілому дуже індивідуалістичне, у нього досить погано з солідарністю і особливо погано з довірою. Тому з цим товариством ще багато чого можна зробити, ним можна чудово маніпулювати, що показує нинішня ситуація. Це суспільство не обговорює те, що йому вселяє телебачення. Позбавлене майданчиків для дискусії, воно звикло сприймати те, що йому говорять офіційні особи".

При цьому Воронков, вважає, що єднання навколо президента зовсім не так добре, як здається. "У суспільстві відбуваються такі швидкі зміни, що інтерпретувати результати соціологічних опитувань сьогодні абсолютно неможливо, - вважає експерт. - Я думаю, що відсотків 70 взагалі ніяк не цікавляться політикою і поняття не мають, що відбувається в Україні та в світі. Ось ціни в магазинах та аптеках, тарифи ЖКГ і стан власного гаманця їх цікавить. А якщо їх запитують у будь-яких опитуваннях, чи підтримують вони політику Путіна, то вони кажуть "так-так, ми з президентом, тільки відчепіться від нас".

В якості ілюстрації цієї фіктивної монолітності соціолог наводить стан вуличної активності: пропрезидентській більшості ніколи не вдавалося зібрати мітинги, рівні за чисельністю маршів, проведеним в цьому році противниками анексії Криму, які, якщо вірити опитуванням громадської думки, знаходяться в значній меншості.

Обидва експерти вважають, що для соціальних вибухів або інших потрясінь час ще не настав, незважаючи на економічну ситуацію, що погіршується. "У мене поки немає відчуття, що в Росії можливі масові протести на зразок українського Майдану, - говорить Дмитро Травін. - Думаю, що погіршення становища російських громадян поки ще не настільки велике. Але в кінцевому підсумку все залежатиме від цін на нафту. Якщо падіння буде порівняне з тим, яке було в 1998 році, зарплати будуть знижуватися, а ціни - зростатимуть, то тоді навряд чи нинішній політичний режим протримається довго".

Віктор Воронков вважає, що якщо в Росії в найближчі два роки і відбудеться зміна лідера, то станеться це "не завдяки соціальній активності суспільства, а палацовому олігархічному перевороту". "Найбільше зараз страждає від кризи не народ, який навіть не розуміє, в якій дірі він знаходиться, а великий бізнес, який втрачає мільярди доларів, - говорить експерт. - Тому цю безвідповідальну, авантюрну зовнішню політику доведеться припинити. Але зберегти обличчя не вдасться, не прибравши Путіна". Причому переворот, який буде ініційовано олігархами, може виникнути тільки в демократичному напрямку, тому що їм потрібен відкритий і вільний ринок, вважає Воронков. Але це буде означати, що демократія в Росії буде в черговий раз насаджуватися зверху, у відповідь на вимоги еліт, а не суспільства, шкодує соціолог.