Грабіжник банку з Литви відсудив у Словенії 9000 євро за те, що призначили російського перекладача

ЄСПЛ відхилив як необґрунтовані пояснення словенського уряду, що російський перекладач був призначений тому, що в Литві російська мова нібито широко використовується.

Європейський суд з прав людини зобов’язав Словенію виплатити 9 тисяч євро литовцю, засудженому за пограбування банку, через те, що йому призначили перекладача на російську, а не литовську мову.

Як передає Європейська правда, про це йдеться у рішенні ЄСПЛ. Словенія повинна буде виплатити засудженому за пограбування банку Данасу Візгірді компенсацію нематеріальної шкоди у розмірі 6400 євро і ще 2500 євро для покриття витрат на судовий розгляд.

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ЄСПЛ відхилив як необґрунтовані пояснення словенського уряду, що російський перекладач був призначений тому, що в Литві російська мова нібито широко використовується.

"Уряд Словенії не представив жодних інших пояснень того, чому при призначенні йому перекладача служби визнали, що знання російської мови Візгірди є достатніми", - йдеться в заяві суду.

ЄСПЛ постановив, що словенські відомства до прийняття рішення зобов'язані з'ясувати, чи добре заявник знає російську мову.

Данас Візгірда був арештований і притягнутий до кримінальної відповідальності у 2002 році за участь у пограбуванні банку в Словенії. Литовцю надали російського перекладача, порушивши його право на судовий процес рідною мовою. На думку суддів, підсудний не міг повною мірою пояснити свою точку зору нерідною мовою.

Зрештою, у 2002 році його засудили на 8 років 4 місяці позбавлення волі. Його апеляцію відхилили.

Як повідомляв УНІАН, раніше у США книга засудженого за вбивство стала бестселером, але його погрожують позбавити гонорару.