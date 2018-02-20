У США книга засудженого за вбивство стала бестселером, але його погрожують позбавити гонорару

За збірку оповідань про тюремне життя автор має отримати 150 тисяч доларів, але тюремники вважають, що гроші мають отримати вони.

Ув'язнений Кертіс Докінз, який відбуває довічний термін у штаті Мічиган, написав книгу, яка стала бестселером. Збірка оповідань про тюремне життя «Готель Грейбар» вийшов у липні. Видавництво Simon & Schuster виписало Докінзу аванс за книгу в 150 тисяч доларів.

Як передає Meduza, права на гонорар Докінза заявило управління в'язниць Мічигану. Влада штату вважає, що ці кошти мають піти на оплату утримання Докінза у в'язниці. Витрати на утримання Кертіса Докінза у в'язниці влади Мічигану оцінюють в 72 тисячі доларів.

Мічиган - один з більш ніж 40 штатів, закони яких дозволяють вимагати з ув'язнених кошти на оплату їх утримання у в'язниці. У 2017 році владі Мічигану вдалося зібрати в загальній складності 3,7 мільйона доларів з 294 ув'язнених.

У 2004 році на Хеллоуїн Докінз, у якого в той момент була наркотична залежність, при спробі пограбування убив одну людину і утримував у заручниках ще одного. Докінз був засуджений до довічного ув'язнення без права просити про помилування.