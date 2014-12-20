Під санкції США потрапили улюблений байкер Путіна, представники анексованого Криму та бойовики (повний список)

США ввели санкції проти 24 осіб, а також ряду компаній, повідомило міністерство фінансів США, передає РИА Новости.

Серед тих, хто опинився під санкціями - фонд Marshall Capital Partners Костянтина Малофєєва. Також до списку санкцій потрапили ряд самопроголошених "лідерів" Криму та ватажків бойовиків Донбасу, а також російська байкерська організація "Ночные волки".

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Також в "чорному списку" виявився друг Володимира Путіна байкер Олександр Залдостанов, відомий під прізвиськом Хірург.

До списку потрапили такі представники терористичної організації "ДНР": Володимир Антюфєеєв, Федір Березін, Ігор Безлер ("Бєс"), Павло Губарєв, Олександр Захарченко, Олександр Хряков, Мирослав Руденко.

З організації бойовиків "ЛНР" під санкції підпадають: ватажки бойовиків Олексій Мозговий та Ігор Плотницький, а також Олексій Карякін.

У списку також колишній депутат Верховної Ради Олег Царьов та Петро Савченко, який називає себе депутатом "парламенту Новоросії".

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Під санкції потрапляють також Микола Козіцин - лідер Союзу "козаків" Області Війська Донського та самопроголошена влада окупованого Росією Криму - Дмитро Неклюдов - так званий "заступник голови МВС" та Наталія Поклонська - відома у соцмережах на прізвисько прокурор-"няша".

У "чорному списку" також такі організації: "Народне ополчення Донбасу", партія "Новоросія", "Оплот", рух "Південний Схід", "Ночные волки", Компанія "Профактор" (Макіївка), Marshall Capital Partners.