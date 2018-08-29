Gazeta Wyborcza: Меркель може спробувати змусити Україну помиритися з "Газпромом"

У Києві починають з недовірою ставитися до Берліна в ролі арбітра у газових суперечках з Москвою.

Більше тисячі днів Україна не купує газ у російського "Газпрому". Чи зміниться ця ситуація після візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в Київ, який пройде на початку листопада?

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza, нагадуючи, що востаннє голова німецького уряду була в українській столиці в серпні 2014-го року.

Під час її нового візиту в Київ ключовою темою розмови буде збереження транзиту газу Росії через українську територію після завершення побудови нової ГТС "Північний потік-2", яка буде пролягати через Балтійське море в Німеччину. Багато європейських політиків з Центральної Європи критикували намір втілити цей проект. Вони вказували на те, що нова "труба Газпрому" посилить залежність Євросоюзу від російського газу всупереч стратегії організації з енергетичної безпеки. Після побудови "Північного потоку-2" Росія також зможе відмовитися від транзиту газу через Україну, що вилилося для Києва у економічні і політичні проблеми.

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Власне, на питанні транзиту газу через Україну німецький уряд і зосередився останнім часом, вирішуючи проблеми, пов'язані з "Північним потоком-2". Хоча вони стосуються не лише України.

Але про майбутнє транзиту російського газу через українську ГТС Ангела Меркель говорила з Володимиром Путіним у травні під час зустрічі в Сочі, а також під час прийому російського автократа в німецькому палаці Месеберг цього місяця.

В середині липня почалися переговори урядів України, Росії і представників Єврокомісії про розв'язання газових суперечок Києва і Москви. Розмови проходять в будівлі німецького міністерства економіки в Берліні. Німецьке відомство, вочевидь, претендує на роль арбітра в суперечці. Черговий раунд переговорів має відбутися у найближчі тижні і не виключено, що їх завершення співпаде в часі з візитом Меркель в Київ.

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Частина українських політиків з обережністю ставиться до амбіцій Берліна. Нещодавно в Києві пригадали, що це, власне, Німеччина у 2009 році натиснула на тогочасний український уряд, змусивши його підписати невигідну угоду з "Газпромом", щоб закінчити газову війну з Росією. Тоді "Газпром" посеред зими на три тижні зупинив поставки газу в Україну і транзит своїх енергоносіїв через українську ГТС у Західну Європу.