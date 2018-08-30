Трамп назвав «фантастичними» свої відносини з Кім Чен Ином

За його словами, Вашингтон «добре справляється» у налагодженні дипломатичних зв'язків із Пхеньяном,

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього «фантастичні» відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

За його словами, Вашингтон «добре справляється» у налагодженні дипломатичних зв'язків з Пхеньяном, передає Reuters.

Він також підкреслив, що частково проблеми у відносинах США і КНДР пов'язані з торговельною війною між Штатами та Китаєм.

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Раніше повідомлялося, що держсекретар Майк Помпео скасував свій візит у КНДР через листи північнокорейських чиновників, в якому згадувалося, що переговори про денуклеаризацію «можуть розвалитися».

Також раніше стало відомо, що північнокорейські ЗМІ звинуватили США у змові проти КНДР.