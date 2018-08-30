Трамп назвав «фантастичними» свої відносини з Кім Чен Ином
00:31, 30 серпня 2018Світ
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За його словами, Вашингтон «добре справляється» у налагодженні дипломатичних зв'язків із Пхеньяном,
Дональд Трамп і Кім Чен Ин / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього «фантастичні» відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
За його словами, Вашингтон «добре справляється» у налагодженні дипломатичних зв'язків з Пхеньяном, передає Reuters.
Він також підкреслив, що частково проблеми у відносинах США і КНДР пов'язані з торговельною війною між Штатами та Китаєм.
Читайте такожСеул здивований рішенням Трампа скасувати візит Помпео в КНДР
Раніше повідомлялося, що держсекретар Майк Помпео скасував свій візит у КНДР через листи північнокорейських чиновників, в якому згадувалося, що переговори про денуклеаризацію «можуть розвалитися».
Також раніше стало відомо, що північнокорейські ЗМІ звинуватили США у змові проти КНДР.
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