Washington Post: Врожай пшениці в Україні скорочується через спеку, і світ це відчуває

Цього року скорочення врожаїв головних світових експортерів зерна не критичне, але якщо тенденція продовжиться, наслідки відчують всі.

Щоб пересвідчитися у впливі рекордних температур у світі, варто подивитися на ситуацію з пшеницею. Будучи інгредієнтом цілого спектру продуктів від лапші до тістечок і пива, навряд чи можна знайти зернову культуру, яку б вирощували масштабніше. Щороку на ринку пшениці продають 170 мільйонів тон пшениці.

Тож коли погода руйнує врожаї в одному місці, це може шокувати ринки і економіки в іншому за тисячі кілометрів від нього, пише Washington Рost.

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Видання зауважує, що цього року ситуація з врожаями у світі складана, але не катастрофічна. Найбільші виробники: Росія, Австралія і Євросоюз – постраждали від спеки і посухи. В результаті у світі виник дефіцит вперше за останні 6 років. У деяких регіонах, приміром у Північній Європі, погода сильно пошкодила врожаї, лишивши фермерів зі збитками на мільярди доларів. Однак, проблем з поставками бути все одно не повинно. Запаси з попередніх років допоможуть пом’якшити негативні наслідки.

Втім, вартість ф’ючерсів на пшеницю на біржі в Чикаго підскочила до найвищого рівня за три роки, оскільки трейдери роблять ставку на скорочення поставок. Це все може вилитися у значно вищі рахунки для країн, які не вирощують достатньо пшениці самі. А інфляція у деяких регіонах може сильно пришвидшитися. Поганий врожай цього року також може спричинити зміни у торговельних потоках. Приміром, США можуть захопити більшу частку ринку завдяки своєму великому врожаю. Німеччина, яка зазвичай була експортером пшениці, цього року перетвориться на імпортера. І це для Берліна вперше за три десятиліття. Найбільше, на думку видання, постраждають країни Африки і Близького Сходу, які залежать від поставок продовольства з-за кордону.

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У підсумку, врожай у США виявився кращим, ніж очікувалося. Тому вони можуть збільшити експорт і заповнити прогалини на ринку. У Росії, попри величезне скорочення на 17 мільйонів тон, цьогорічний результат все одно один з найвищих. Український врожай цього року менший лише на 1,5 мільйона тон. Однак, існують певні загрози і тривоги. Ринки похитнулися через спекуляції про те, що Росія може обмежити свої поставки іншим країнам.

«Україна скорочує експорт і наголошує на необхідності зберегти стабільність внутрішніх цін на продукти. Якщо врожаї розчарують і наступного року, наслідки будуть серйозніші», - пише Washington Post.