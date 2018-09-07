Франція звинуватила Росію у перехопленні супутникових сигналів

Росію знову звинуватили в шпигунстві, на цей - у космосі.

Російська Федерація намагалася шпигувати у відкритому космосі за італійсько-французьким військовим супутником Athena-Fidus.

Як повідомляє Le figaro, про це заявив міністр оборони Франції Флорас Парлі під час виступу в науковому центрі космічних досліджень у Тулузі.

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Так, за словами міністра, супутник Athena-Fidus забезпечує спецзв'язок між арміями Франції і Італії. Російський супутник у відкритому космосі наблизився на небезпечну відстань до Athena-Fidus, коли той у штатному режимі обертався навколо Землі.

"Цей супутник "з великими вухами" називався "Промінь-Олімп", це добре відомий російський супутник", - сказав Парлі.

Урядовець підкреслив, що такі дії були розцінені як шпигунство з боку Росії. За словами Парлі, свою присутність в космосі крім Росії також нарощують Китай і Сполучені Штати.

"Інші потужні космічні держави запускають на орбіти деякі об'єкти, щоб перевірити потенціал своїх наступальних можливостей", - зазначив Парлі.

Раніше УНІАН повідомляв, що США висловили глибоку стурбованість у зв'язку з прагненнями Росії розвивати нові види космічних озброєнь, включаючи мобільний лазерний комплекс для знищення супутників в космосі, і у зв'язку з виведенням на орбіту нового російського супутника-інспектора, який веде себе "аномально".