Вашингтон висловив тривогу у зв'язку з аномальною поведінкою російського "космічного інспектора"

У Держдепі стурбовані вкрай аномальною поведінкою російського об'єкта, заявленого як "інспектор космічних апаратів".

США висловили глибоку стурбованість у зв'язку з прагненнями Росії розвивати нові види космічних озброєнь, включаючи мобільний лазерний комплекс для знищення супутників в космосі, і в зв'язку з виведенням на орбіту нового російського супутника-інспектора, який поводить себе «аномально».

Як передає Голос Америки, про це заявила помічник держсекретаря з питань контролю над озброєннями, верифікації та дотримання Ілім Поблет, виступаючи на Конференції ООН з питань роззброєння в Женеві. За її словами, прагнення Росії до створення засобів для ураження цілей в космосі «викликає тривогу».

За словами Поблет, у жовтні минулого року міністерство оборони Росії вивело на орбіту космічний об'єкт, який, за їхніми заявами, є «інспектором космічних апаратів».

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«Однак його поведінка на орбіті не узгоджується з тим, як раніше поводилися системи орбітальної інспекції або космічні системи забезпечення ситуаційної обізнаності в космосі, включаючи роботу інших російських інспекційних супутників, – сказала далі американський дипломат. – Ми вкрай стурбовані аномальною поведінкою об'єкта, заявленого як "інспектор космічних апаратів"".

За її словами, США не можуть з певністю сказати, що це космічний об'єкт, і не мають можливості це з'ясувати.

«Однак наміри Росії щодо цього супутника неясні, і це, зрозуміло, дуже турбує, особливо враховуючи заяву командувача російськими Космічними військами про те, що освоєння нових зразків озброєнь, що надходять у військові частини Космічних військ, є одним із головних завдань Космічних військ», – сказала Поблет.

Що стосується «інспектора космічних апаратів», про розгортання якого Міноборони Росії повідомило в жовтні минулого року, Поблет зазначила: «Єдине, про що ми можемо сказати з певністю, це те, що ця система була виведена на орбіту».

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ опублікували записку, яку нібито передав президент Росії Володимир Путін президенту США Дональду Трампу під час зустрічі у Гельсінкі 16 липня. В ній ішлося, зокрема, про новий договір про розміщення зброї в космосі. У Білому домі відмовилися підтвердити або спростувати справжність документа.