Убитого в Лондоні соратника Березовського п'ять років тому намагалися отруїти - ЗМІ

Скотленд-Ярд вивчає версію, згідно з якою Глушков міг, як і Скрипаль, стати жертвою професійних убивць, які живуть в Англії або надісланих російськими спецслужбами.

Британські слідчі, які вивчають обставини вбивства російського підприємця Миколи Глушкова в березні цього року в передмісті Лондона, вважають, що в 2013 році його намагалися отруїти.

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The Guardian повідомляє, що соратник покійного нині олігарха Бориса Березовського зустрічався з двома «підозрілими чоловіками» в готелі, передає радіо Свобода. Як наголошується в публікації, Глушков детально розповів про подію санітару «швидкої допомоги», яка приїхала в готель за викликом через його погане самопочуття.

Як розповідав Глушков, двоє незнайомих йому росіян купили пляшку шампанського і запропонували йому випити з ними. Глушков розповів, що погодився, незважаючи на те, що раніше не зустрічав цих людей. Незабаром він втратив свідомість, але вижив.

Зараз цей епізод вивчають слідчі в рамках розслідування загибелі Глушкова.

Як повідомляв УНІАН, 68-річного Глушкова, колишнього близького ділового партнера покійного російського олігарха і критика Кремля Бориса Березовського, виявили мертвим пізно ввечері 13 березня у його квартирі в Лондоні.

На його шиї було видно сліди удушення, однак повної впевненості в насильницькому характері смерті спочатку не було.

Глушкова знайшли мертвим через тиждень після отруєння в британському Солсбері колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, яких, за даними британських слідчих, отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Влада Британії покладає на Москву відповідальність за це отруєння. Росія звинувачення відкидає. Скрипалів невдовзі виписали з лікарні, нині місце їх перебування не розголошують.

Скотленд-Ярд вивчає версію, згідно з якою Глушков міг, як і Скрипаль, стати жертвою професійних убивць, які живуть в Англії або надісланих російськими спецслужбами, йдеться в публікації The Guardian.