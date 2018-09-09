У США визнали, що могли помилитися у трактуванні повідомлень у справі російської шпигунки Бутіної

Незважаючи на те, що прокурори визнали свою можливу помилку, вони тим не менш не мають наміру змінювати запобіжний захід для росіянки.

Прокурори в США, що ведуть справу проти росіянки Марії Бутіної, повідомили, що могли неправильно інтерпретувати смс-повідомлення, на підставі яких вони припустили, що Бутіна пропонувала інтимні послуги в обмін на позицію в компанії, що її цікавить.

Про це пише CNN з посиланням на документи суду, передає РБК.

Незважаючи на те, що прокурори визнали свою можливу помилку, вони тим не менш не мають наміру змінювати запобіжний захід для росіянки.

"Навіть після визнання того, що влада помилилася в інтерпретації цього конкретного текстового листування, інші зв'язки та матеріали у розпорядженні влади (і передані захисту) змушують сумніватися в заяві відповідача про те, що її відносини з американським громадянином номер 1 досить міцні, щоб вона з'явилася в суді, якщо її відпустити з-під арешту", - наводить CNN витяг з документів суду.

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Раніше у звинуваченні вказувалося, що Бутіна щонайменше одного разу запропонувала іншій особі секс в обмін на місце в "організації, що має особливий для неї інтерес". Прокурори також стверджували, що трирічні стосунки Бутіної з американським політичним активістом Полом Еріксоном були прикриттям і не завадять їй залишити країну у випадку її звільнення з-під варти.

Адвокат Бутіної Роберт Дрісколл нагадав, що звинувачення Бутіної отримало широке поширення в ЗМІ. "Я хочу, щоб рішення влади відмовитися від своїх слів отримало б таке ж освітлення, як їх початкове помилкове звинувачення", - сказав телеканалу Дрісколл.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня, у Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влади США затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну. Зокрема, Бутіну звинувачують у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, які мають вплив на американську політику".

Пізніше Федеральний окружний суд Вашингтона відмовився відпускати Марію Бутіну під заставу.