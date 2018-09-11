Business Insider: Названо зброю Росії, за якою варто стежити під час навчань «Схід-2018»

Видання радить звернути увагу на російські винищувачі і танки Т-90С.

Від сьогодні і впродовж п’яти наступних днів Росія буде демонструвати військову силу, влаштувавши на своєму Далекому сході найбільші військові навчання за майже 40 років.

Очікується, що президент Володимир Путін відвідає маневри «Схід-2018», у яких будуть брати участь 300 тисяч російських солдатів Східного і Центрального оборонного округу. Нічого подібного Кремль не влаштовував з 1981 року. Монголія і Китай теж відправлять в Росію свої контингенти, в той час як країна-член НАТО Туреччина повідомила, що ще «розглядає пропозицію» взяти участь у навчаннях.

Голова штабу Росії Валерій Герасімов оголосив, що у маневрах буде задіяно багато модернізованого і нового озброєння включно з танками, бойовими літаками і кораблями. Business Insider перелічує п’ять зразків зброї, на які варто звернути увагу під час «Схід-2018».

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Перш за все, видання радить простежити за маневрами російського Су-35 – багатоцільового винищувача четвертого покоління з місцем для одного пілота на борту і двома двигунами. Цей літак став символом російсько-китайської військової співпраці після того, як Армія народної оборони КНР замовила 24 таких у 2015 році. На кінець минулого року в арсеналі Пекіна з’явилося 14 Су-35. Поставка решти літаків має відбутися до кінця наступного року.

Су-35 оснащений пасивним радіолокаційним радаром, здатним виявляти цілі в радіусі 400 кілометрів. Він також може відстежувати до 30 повітряних об’єктів одночасно. Від початку літак розроблявся лише для експорту. Однак, російські ВПС були першими, хто їх закупив у 2009 році, а потім разом з ракетами С-400 розгорнув на Далекому сході в 2016 році.

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Також Business Insider радить звернути увагу на фронтовий бомбардувальник Су-34. Це надзвуковий літак середньої дальності польоту, який може виконувати завдання за будь-якої погоди. Він базується на Су-27Б, оснащений двома двигунами і двома місцями для пілотів. Він був розроблений для тактичних ударів по наземних і морських цілях. В 2016 році Росія розгорнула свої Су-34 в Ірані і Сирії для проведення авіаударів. Завдяки своїм розвідувальним можливостям, цей літак здатен завдавати удари як вдень, так і вночі. Росія збирається замінити ним Су-24 і Ту-22М3 у своєму арсеналі.

Щодо сухопутної техніки, то видання звертає увагу на російські танки Т-90С. Його вежа оснащена лазерною системою наведення, яке веде до цілі ракети 9M119 «Рефлекс». Радіус дії останніх сягає 4 кілометрів. При цьому, ракети досягають цілі на максимальній відстані за 11,7 секунд. Їхня мета – знищувати танки з активною бронею, а також збивати повітряні цілі, які літають не високо, наприклад гелікоптери.

Також видання радить простежити за тим, як під час «Сходу-2018» покажуть себе ракетні фрегати класу «Адмірал Горшков», відомі також як «Проект 22350». Це найновіші російські фрегати, які були поставлені на озброєння в липні. Очікується, що під час навчань вони будуть маневрувати з оновленими крилатими ракетами «Калібр» на борту. Ці ракети здатні уражати ціль в радіусі 1500-2500 кілометрів. Їх Росія теж використовує в Сирії, однак запускає не кораблів, а з наземних платформ.

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Також видання звертає увагу на китайські танки «Типу-99», оснащені 125-міліметровою гарматою і системою перезарядки карусельного типу, які теж будуть брати участь у «Сході-2018». Вперше Пекін показав ці танки під час 50-ї річниці з дня заснування КНР у 1999 році.

Як і російський Т-90С, китайські танки теж оснащені ракетами 9M119 «Рефлекс» і системами лазерного наведення. Однак, на відміну від російського аналога, китайська бойова машина повторює дизайн американського М1А1 і німецького «Леопарда 2».