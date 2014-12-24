Через аварію на трубопроводі в Чорне море вилилася нафта

У Чорне море через аварію на трубопроводі в місті Туапсе вилилося більше восьми кубічних метрів нафти. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

"Невелика кількість нафти витекла в море", - розповів агентству перший заступник капітана порту Туапсе в Краснодарському краї Росії Сергій Проскурін.

За його словами, поки що не вдалося встановити точний розмір розливу нафти через погодні умови. Рятувальні служби, додав він, займаються установкою спеціальних огорож на воді, щоб запобігти подальшому збільшенню нафтової плями.

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Як повідомляє РБК-Кубань, трубопровід "Тихорецьк - Туапсе" будується "Транснафтою" вже протягом 1,5 років.

Нагадаємо, на початку грудня на півдні Ізраїлю недалеко від міста Ейлат було пошкоджено нафтопровід, з якого витекло кілька мільйонів літрів нафти.