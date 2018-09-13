Newsweek: Туреччина таємно підриває позиції Росії у Сирії

Анкара озброює опозиційні групи, знищити які прагне Москва і її підопічний сирійський режим.

Росія і Іран готуються разом з сирійським режимом Башара Асада влаштувати атаку в провінції Ідліб, яка лишається останнім форпостом сил опозиції Сирії.

А в цей час, Туреччина підриває ці плани, активно озброюючи ворогів Москви, Дамаска і Тегерана за лаштунками, пише Newsweek.

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Джерела повідомили виданню, що Анкара організувала великі поставки зброї для солдатів сирійської опозиції в Ідлібі включно з ракетами. На такий крок турецький уряд вирішив піти після провалу спроби переконати Кремль і Тегеран не атакувати провінцію. Минулої п’ятниці лідери Туреччини, Ірану і Росії зустрічалися, щоб обговорили майбутнє Сирії. І лише турецька сторона виступала проти атаки на Ідліб. У свою чергу, російські літаки вже почали підготовку до наступу, проводячи авіаудари в регіоні.

Турецькому президенту Раджепу Таїпу Ердогану не потрібна атака проти останнього форпосту сирійської опозиції, тому що існує загроза початку гуманітарної катастрофи, через яку близько мільйона сирійців вирушать через турецький кордон. Всього в Ідлібі перебуває близько трьох мільйонів людей, більшість з яких – мирні мешканці.

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Туреччина зараз переживає економічні труднощі, які погіршуються дипломатичною суперечкою зі США. Уряд в Анкарі боїться напливу біженців, оскільки на їхню підтримку не вистачить ресурсів. Америка, у свою чергу, теж виступала проти атаки на Ідліб. Президент Дональд Трамп застеріг, що наступ проти опозиційних сил може спричинити велику гуманітарну катастрофу. А американська розвідка оголосила про підозру, що режим Асада планує застосувати хімічну зброю проти мирних людей в провінції. Під час промови у Вашингтоні радник президента США з національної безпеки Джон Болтон наголосив, що його країна разом з Францією і Великою Британією завдадуть удар по Сирії, якщо хімічна зброя знову буде застосована.

На даний момент, близько 2 тисяч американських солдатів перебувають у Сирії. А Держдепартамент нещодавно подав сигнал про намір зберегти постійну військову присутність США на сирійській території, щоб витіснити з неї іранські сили. Були повідомлення про те, що США і Ізраїль намагалися домовитися з Росією про те, щоб ліквідувати присутність у Сирії військ Ірану. Але наразі Москва досі тісно співпрацює з Тегераном.