Business Insider: Росія бреше про кількість своїх військ на навчаннях «Схід-2018»

Москва, вірогідно, зарахувала до учасників маневрів усіх солдатів, резервістів і навіть цивільних у регіоні.

Цього тижня Росія почала свої військові навчання «Схід-2018», у яких нібито беруть участь 300 тисяч російських солдатів, 36 тисяч танків і тисяча бойових літаків, не кажучи вже про десятки бойових кораблів.

Перелічені ефектні цифри дали підстави російським військовим називати нинішні маневри «безпрецедентно масштабними». Однак, існують підозри, що насправді Москва бреше і серйозно перебільшує розмір свого контингенту на «Сході-2018», пише Business Insider.

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Якщо цифри правдиві, виходить, що у маневрах бере участь третина від всієї армії Росії, яку потрібно було б перекидати у східні регіони країни. Востаннє щось подібне відбувалося у Балтії і Східній Європі в 1981 році, коли СРСР провів навчання «Захід» на тлі напруги у відносинах з адміністрацією Рональда Рейгана у США. Але, якщо вірити цифрам Москви, нинішні маневри перевершують ті, які відбулися в часи Холодної війни.

Безумовно, «Схід-2018» - демонстрація значних військових і геополітичних досягнень Росії, зважаючи на залучення армії Китаю до маневрів. Але існує низка причин підозрювати, що Москва насправді перебільшує масштаби навчань.

Перш за все, логістичні виклики у переміщенні такої великої кількості солдатів і обладнання змушують сумніватися в тому, що говорить Москва. Зібрати 300-тисячний контингент в одному регіоні країни було б дуже непросто. До того ж це дорого, особливо для країни, яка починає поступово скорочувати витрати на оборону і свої військові програми. Такий великий контингент складав би дві третини краще профінансованої, більш активної, краще забезпеченої і озброєної армії США.

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За скептичними оцінками, у Східному і Центральному військовому округах РФ є не більше 7-10 тисяч зразків бойової техніки. Перекидання сюди ще 25 тисяч повністю б заблокувало рух залізницями і автомагістралями. А передислокація такої великої кількості солдатів перевершує можливості російської військової логістичної структури. Тому, швидше за все, у «Сході-218» бере близько 50-100 тисяч російських солдатів. Це все одно масштабні сили, які, щоправда, не дають Москві підстав називати нинішні маневри безпрецедентно масштабними.

В тому, що Росія перебільшує кількість солдатів на навчаннях, немає нічого нового. Існує низка трюків у підрахунках, які дозволяють російським чиновниками вигадувати такі цифри.

Оголошена кількість залученого особового складу – 297 тисяч військових, якщо говорити точно – включає в себе весь персонал абсолютно всіх військових частин в Центральному і Східному військових округах, а також Північних і Східних військово-морських флотів і ВПС.

«Кожен батальйон на полі вони рахують як цілу бригаду, а кожен полк як цілу дивізію», - сказав військовий експерт Центру Вілсона Майкл Кофман.

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Багато з тих, кого в Кремлі зарахували до учасників навчань, навіть не відправилися на полігони, а лишилися в командних центрах. Також, на думку колишнього директора програми щодо Росії в Раді національної безпеки Джефрі Едмондса, Москва могла зарахувати до учасників «Сходу-2018» не лише солдатів у формі, а й цивільний резерв у регіоні.

Кофман зауважує, що російські підрахунки щодо учасників навчань можна назвати «чесною брехнею». Адже командування назвало кількість військових, які загалом дійсно існують. Але їх немає на полях, де проходять навчання. Таке перебільшення – це тактика з часів Холодної війни. Воно, вочевидь, потрібне уряду Росії, щоб трохи зменшити роздратованість населення через падіння соціальних стандартів і підвищення пенсійного віку. Країна переживає серйозні проблеми у сфері економіки і демографії. Але Кремль все одно витрачає значну частину федерального бюджету на армію.

За останні півтора десятиліття президент Володимир Путін зміг перетворити ослаблу армію Росії на боєздатну. Втім, він добре розуміє, що в об’єктивних оцінках сили його країна дуже відстала, - зауважує експерт Марк Галеотті.

«Тому Путін покладається на блеф і самохвальство. Він хоче створити імідж небезпечної і міцної країни, яку краще задобрювати, а не ставити на місце», - пояснив він.