Business Insider: Китай показав, що його «дружба» з Росією не така вже й щира

Масштабні військові навчання «Схід» повинні були стати демонстрацією союзу між Москвою і Пекіном, але один вчинок китайської сторони, вірогідно, викриває справжню природу цих відносин.

Китай відправив на масштабні військові навчання «Схід» свій розвідувальний корабель, якого Росія насправді не чекала і не запрошувала.

Те, що китайське судно спостерігало за перебігом маневрів, вказує на те, як глибока недовіра і конкуренція ослаблюють так зване «стратегічне партнерство» між Москвою і Пекіном, пише Business Insider.

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Видання нагадує, що тисячі солдатів Народної визвольної армії Китаю разом з танками, гелікоптерами і артилерією прибули на Схід Росії, щоб взяти участь у спільних навчаннях. Однак, Пекін також відправив у зону проведення навчань розвідувальний корабель класу «Дандяо», який таємно стежив за російським флотом у морі, поки китайські солдати брали участь в маневрах на суші. Вочевидь, Москва не чекала появи цього судна. Однак, можливість зібрати важливі розвідувальні дані про суперника була надто хорошою, щоб нею не скористатися.

Звісно, така поведінка не нова для Китаю. Приміром, шпигунські судна країни спостерігали за навчаннями RIMPAC, які організовують США. Але досить дивно, що Пекін вирішив шпигувати за своїм союзником під час спільних навчань, хоч формально це не суперечить міжнародному закону.

На тлі збільшення напруги у відносинах між Вашингтоном, Москвою і Пекіном, деякі експерти застерігали, що американський тиск може підштовхнути Росію і Китай до співпраці і створення альянсу. І це було б небезпечно, зважаючи, що до інтересів обох країн входить скорочення американського лідерства у світі.

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Головною політичною метою навчань «Схід-2018» було послати Заходу сигнал про те, що Росія і Китай можуть створити стратегічне партнерство для стримання загроз з боку Америки і її домінування в міжнародній системі. В Москві говорили про «безпрецедентність» навчань, а також про намір проводити такі навчання кожні п’ять років. В червні лідер Китаю Си Цзиньпін назвав Володимира Путіна «кращим другом».

Однак, попри всі ці ознаки «братання» між китайським і російським лідерами, двосторонні відносини між країнами підривають десятиліття недовіри і ворожості під час Холодної війни, коли війська СРСР і Китаю постійно конфліктувати вздовж кордону. Напруга зростала настільки, що Кремль розглядав можливість завдати по КНР ядерний удар.

Китайські державні ЗМІ применшили значення розмов про китайсько-російський альянс, вважаючи його надто перебільшеним за своєю суттю.

«Китай і Росія не союзники. І вони точно не будуть формувати альянс. Але світ не повинен робити так, щоб Китай і Росія відчували необхідність зміцнити військову співпрацю між ними», - писало державне китайське видання Global Times в редакційній статті.

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Міністр оборони США Джим Меттіс теж нещодавно сказав, що бачить «мало довгострокових причин, які б могли об’єднати Росію і Китай». Що саме робив китайський шпигунський корабель на навчаннях у Росії, точно сказати не можливо. Однак, експерти вважають, що він міг збирати інформацію про російські військово-морські розробки, зважаючи на бажання Китаю покращити свої засоби електронної боротьби. Зважаючи на те, що Москва не запрошувала шпигунський корабель на маневри, Китай, вочевидь, хотів отримати від Росії більше, ніж пропонував.