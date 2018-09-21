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У Британії продали лазерний меч Скайвокера з "Зоряних воєн" (фото)

12:58, 21 вересня 2018
Світ
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Меч з "Зоряних воєн" пустили з молотка / соцмережі

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"Роби або не роби. Не треба намагатися. Та торги довели це", – процитували героя франшизи, Йоду, у пості. Лазерний меч був проданий за £135,3 тис.

"Зоряні війни" включають в себе дев'ять кінофільмів, а також анімаційні серіали, мультфільми, телефільми, книги, комікси, відеоігри, іграшки та інші твори, створені в рамках єдиного фантастичного Всесвіту "Зоряних воєн", задуманої і реалізованої Лукасом в кінці 1970-х років і пізніше розширеної.

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Теги: #Зоряні війни#аукціон