У Британії продали лазерний меч Скайвокера з "Зоряних воєн" (фото)

Лазерний меч з "Зоряних воєн" був проданий за £135,3 тис.

На сторінці аукціону Prop Store в Twitter повідомили про продаж світлового меча Енакіна Скайвокера з фільму "Зоряні війни: Помста ситхів".

Читайте такожНайдорожчу вінну колекцію продають на аукціоні за ціною діамантів (відео)

"Роби або не роби. Не треба намагатися. Та торги довели це", – процитували героя франшизи, Йоду, у пості. Лазерний меч був проданий за £135,3 тис.

"Зоряні війни" включають в себе дев'ять кінофільмів, а також анімаційні серіали, мультфільми, телефільми, книги, комікси, відеоігри, іграшки та інші твори, створені в рамках єдиного фантастичного Всесвіту "Зоряних воєн", задуманої і реалізованої Лукасом в кінці 1970-х років і пізніше розширеної.